Švédsky futbalový kanonier Zlatan Ibrahimovič sa v januári síce vrátil do talianskeho AC Miláno, no kontrakt podpísal len do konca aktuálnej sezóny a nedávno už avizoval, že určite nepríde k jeho predĺženiu. Fanúšikovia teda netrpezlivo čakajú, kam „Ibra” zamieri tentoraz.

