Futbalisti úradujúceho majstra AS Trenčín absolvujú pred jarnou časťou sezóny 2016/2017 jedenásťdňové sústredenie v Turecku (25. januára – 4. februára). Výprava odcestovala v stredu podvečer do Antalye a následne sa autobusom presunula do neďalekého Beleku.

Zdroj: http://sport.aktuality.sk/c/258306/video-trencin-na-priprave-v-turecku-sevela-chceme-sa-posunut/