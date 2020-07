Francúzsky krídelník Anthony Martial prišiel do Manchestru United v roku 2015 z AS Monaco ako 19-ročný tínedžer. Počas „deadline day“ v letnom prestupovom okne to bola azda najväčšia sága a dotiahol ho vtedajší kormidelník „červených diablov“ Louis van Gaal.

