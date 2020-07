Momenty plné hrôzy zažil mladý pár na dovolenke v Španielsku. Žena údajne vyprovokovala ochrankárov luxusného hotela BH Mallorca tak, že do jedného z nich hodila plastový pohárik. Nahnevaný vyhadzovač jej za to uštedril facku, a keď sa do celej záležitosti zamiešal aj ženin priateľ, situácia sa rapídne vyostrila.

