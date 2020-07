Bol to netradičný a zároveň tiesnivý pohľad. Dvaja ruskí hokejisti zhodili počas zápasu NHL rukavice a rozdali si to. Pre jedného z nich sa to skončilo zle. Tým druhým bol Alexander Ovečkin.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/406703/video-navrat-k-bizarnej-bitke-rusov-oveckin-vypol-svecnikova-svojou-slabsou-rukou/