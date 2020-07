Konečne posledný deň v škole! Maturanti s výskaním a so spevom, s balónikmi a trúbením vyrazili do ulíc. Niesli tablá, ktoré znamenajú, že sa začína akademický týždeň plný učenia a po nich prídu maturity. Tam to už také veselé nebude, ale mladí sú presvedčení, že to zvládnu.

