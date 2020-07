Let z Londýna do Chicaga sa obrátil na horor. Lietadlu počas cesty zlyhal podvozok, no pilot zachoval rozvahu a obrovský Boeing obrátil naspäť na letisko Heatrow. A tam s ním dokázal zázrak.

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/video-desivy-zazitok-pocas-letu-pilot-zachranil-stovky-cestujucich.html