Tohtoročná Veľká cena Belgicka F1 v Spa-Francorchamps by sa napokon mohla uskutočniť v pôvodnom termíne 30. augusta. A to aj napriek tomu, že sú v krajine zakázané hromadné akcie pre pandémiu koronavírusu až do 31. augusta, informovala agentúra SID.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/445925/velka-cena-belgicka-by-sa-mohla-uskutocnit-v-povodnom-termine