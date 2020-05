Testujeme BMW 220d Gran Coupé. Čo vás zaujíma?

Po čase sa mi konečne do rúk dostáva auto, ktoré nepatrí do bujnej kategórie SUV-éčiek, ktoré na nás vyskakujú spoza každej zákruty, či expandujúcej skupiny crossoverov, ale niečo, čo bude na cestách len veľmi ojedinelé, akokoľvek by si zástupca značky želal týmto autom zaplaviť parkoviská. Autá typu coupé predsa nikdy neboli objemovým tovarom a týka sa to aj tohto, ktoré vlastne ani nie je úplne typickým predstaviteľom dvojdverových karosárskych kreácií – úplne prvé BMW 220d Gran Coupé však ponúka niečo viac, ako povedzme „obyčajný“ sedan.



