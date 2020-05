Prišla mu pokuta za parkovanie. Z pomsty začal fotiť policajtov

Pokuta za parkovanie, podobne ako každá pokuta, vždy pokazí deň. No ešte horšie to je v prípade, keď je pokuta nespravodlivá. To, za čo je pokutovaný občan, si polícia môže dovoliť beztrestne. Keď Fermni Aguilar z Albuquerque v USA prišla pokuta za zlé parkovanie, nezachoval sa bežne. Nazlosteného občana pokuta za parkovanie prinútila konať a poukázať na porušovanie predpisov samotnými príslušníkmi polície.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/prisla-mu-pokuta-za-parkovanie-z-pomsty-zacal-fotit-policajtov/17695