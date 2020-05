Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp je presvedčený, že jeho zverenci nemusia podať ten najlepší výkon, aby v prípade reštartu Premier League získali majstrovskú trofej. Pre "The Reds" by to bol prvý ligový titul po 30 rokoch.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/446041/prekvapive-slova-jurgena-kloppa-pred-vyvrcholenim-sezony-ma-uz-liverpool-titul-vo-vrecku