Slovenská reprezentácia odchádzala na šampionát do Petrohradu potichu, no po príchode domov sa ocitla na pleciach národa. Po pristátí na bratislavskom letisku polhodinu po polnoci sa cez mobily hráčov šírila nepravdepodobná správa. Pod veľkoplošnou obrazovkou na Námestí SNP vraj na svojich hrdinov čakajú fanúšikovia od skončenia finálového prenosu až do ich príchodu naživo.

