V predchádzajúcej sezóne boli vzájomné súboje AS so Slovanom vyšperkované prívlastkami od výmyslu sveta. Aj tentoraz to môže byť veľmi dobrý zápas. Trenčín potrebuje vyhrať, pretože v poslednom čase mu to výsledkovo nejde. Slovan tiež potrebuje trojbodový zisk, aby zastavil prepad v tabuľke. Sledujte ONLINE prenos na ŠPORT.sk!

Zdroj: http://sport.aktuality.sk/c/238127/online-as-trencin-sk-slovan-bratislava/