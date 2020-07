Nezaberá vám liek alebo vás z neho bolí žalúdok, no lekár vám iný nechce predpísať? Na to, ako sa liečime, môžu mať veľký vplyv aj firmy, ktoré s liečivami obchodujú. Našim doktorom totiž ponúkajú rôzne výhody – a tí by potom mohli chorým predpisovať práve ten ich liek. Ak pochybujete o poctivosti svojho lekára, oddnes si môžete preveriť, aké dary a od koho dostáva.

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/odtajene-lekarske-praktiky-pomaha-doktor-vam-alebo-biznisu-liekmi.html