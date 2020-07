Prezradili ho gestá. Opoziční politik sa posadil v relácii Ta3 za jeden stôl so zakladateľkou zariadenia Čistý deň Zuzanou Tománkovou Mikovou, aby si z očí do očí vysvetlili, ako to bolo s komunikáciou Borisa Kollára s mladou chovankyňou tohto zariadenia. Ten si s neplnoletou dievčinou vymieňal správy, z ktorých niektoré mali poriadne pikantný charakter.

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/boris-toto-ta-prezradilo-kollar-predviedol-gesta-ktore-hovorili-za-vsetko.html