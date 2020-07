Od hudby až po orálny sex v pracovni: Bill Clinton oslavuje sedemdesiatku

Kto by ho nepoznal! Oslávenec Bill Clinton, čerstvý sedemdesiatnik, sa do dejín zapísal nielen ako prezident USA. Nesúhlasil s vojnou vo Vietname a odmietol spoluprácu so zbrojnými inšpektormi, bol najmladší americký guvernér a ako hlava štátu klamal pred súdom. A jeho aféru s Monicou Lewinskou ani netreba pripomínať. Teraz si už len musíme počkať, či Clintona nezatieni jeho manželka Hillary, kandidátka na amerického prezidenta.

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/08/bill-clinton-oslavuje-sedemdesiatku-prezidentom-vdaka-kennedymu.html