Obchvat Bratislavy by malo stavať konzorcium firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Ministerstvo dopravy pod vedením Jána Počiatka (Smer SD) si zo štyroch predložených ponúk vybralo ako víťaznú tú ich, ktorá je najlacnejšia. Úseky D4 a R7 by sa mali začať stavať už o pár mesiacov. V prípade, že traja neúspešní záujemcovia nevznesú námietky.

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/obchvat-bratislavy-postavia-spanieli-vystavbou-zacne-jar.html