O zotrvaní Británie v EÚ sa rozhodne o týždeň: Za brexit lobujú aj médiá!

Odchod Británie z Európskej únie by podporilo 46 percent opýtaných, za zotrvanie sa ich vyslovilo 39 percent. Jedenásť percent respondentov sa stále nerozhodlo a štyri percentá sa nechystajú hlasovať vôbec. Prieskum spoločnosti YouGov pre noviny The Times, zverejnený minulý pondelok, nenahráva do kariet proeurópsky orientovaným lídrom, pričom čas na zvrátenie tohto stavu sa kráti. O brexite sa bude rozhodovať už o týždeň!

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/o-zotrvani-britanie-eu-rozhodne-tyzden-za-brexit-lobuju-aj-media.html