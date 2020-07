O Robkovi, ktorý nikdy nemal vláčik

Vláčiky sú pre správny vývoj chlapcov nevyhnutné. Je veľmi dôležité, aby každý chlapec vo veku 3 až 8 rokov mal vláčik.



Ak na vláčik nevydá, tak aspoň čapica, píšťalka a klieštiky na lístky. A lístky samozrejme. Z pedagogického hľadiska je veľmi dôležité, aby malí chlapci zažili ten krásny pocit, ako to je rozhodovať o tom, kam vlak pôjde, kedy a koho zoberie, kto platí, kto cestuje zadarmo a kto vôbec.

Žiaľ, Robert Fico nemal okrem internetu ani vláčik, zato mal tesiláky a chodil na birmovku. Dnes mu táto cenná životná skúsenosť chýba a tak sa nečudujme, že poskytol študentom a dôchodcom vlaky zadarmo. Takúto hlúposť by totiž žiaden človek so správnym vývojom v detstve nespravil.

Samozrejme, že riadky vyššie sú myslené ironicky. Pravda je oveľa krutejšia – Robert Fico si týmto mimoriadne priehľadným, úbohým a škodlivým krokom kupuje voličov. Nič viac. Škody, ktoré pritom napácha, sú mu ukradnuté. Presne ako pri zákaze zisku zdravotných poisťovní či pri vypovedaní zmluvy s Enelom na prenájom Gabčíkova.

Nakoniec, čakať od človeka, ktorý netuší, ako sa rátajú percentá (o 1% keď zvýšite DPH, to sa týka všetkých produktov. Ak napríklad máte chlieb, tak 1% je na múke, 1% na droždie, 1% na vode… to sa kumuluje), aby chápal aspoň základné ekonomické súvislosti, je asi ako čakať od môjho sedemročného Huga, aby rátal diferenciálne rovnice.

Ale, všetko zlé je na niečo dobré. Vďaka Robkovi, ktorý nikdy nemal vláčik, máme teraz možnosť priamo v praxi pozorovať, čo sa stane, ak dve veľké skupiny obyvateľstva dostanú pravidelne využívaný verejný statok zadarmo. Tie dve skupiny, študenti/deti a dôchodcovia, sú naozaj veľké, tvoria takmer polovicu obyvateľstva a to prináša niekoľko problémov:

Je problém odlíšiť, kto má nárok a kto nie. Prečo je študent majetných rodičov, ktorému sa navyše skladajú daňovníci na školu, hodný podpory, ale jeho dane platiaci a za minimálnu mzdu pracujúci rovesník nie?

Každá výnimka robí chute lobistom. A preto majú vlaky zadarmo nielen študenti a dôchodcovia, čo bol pôvodný zámer, ale aj vdovy po policajtoch. Prečo práve vdovy po policajtoch a nie aj vdovy po nezamestnaných? No lebo tie druhé nemajú lobistov.

Dochádza ku „crowding out efektu“, kedy verejné výdavky (vlak zadarmo je vlastne vlak bezplatne pre jeho užívateľov a náklady sú hradené z verejných výdavkov) vytláčajú súkromných poskytovateľov. Výsledok je, že vlak zadarmo vytlačil autobusy a niektoré autobusové linky budú musieť byť zrušené.

Zatiaľ čo autobusy linky rušia, vlaky nestíhajú a musia statok menom „vlak zadarmo“ obmedzovať. Toto je typický jav plánovaného hospodárstva. Ani ten najgeniálnejší plánovač nedokáže odhadnúť a naplánovať dopyt a spotrebu tak presne ako to dokáže trh. Ale toto vysvetliť socialistovi, napriek tomu, že dejiny to už x krát potvrdili, je ako hádzať hrach na stenu.

„Vlaky zadarmo“ podporujú konkurenciu. Súkromnej spoločnosti RegioJet stačí na zákazníkov čakať, prídu sami. A čo je na tom najlepšie, prídu len tí platiaci. Nič lepšie si konkurent Železníc nemohol želať. Lebo platiaci cestujúci má za rovnaké peniaze na výber medzi prepchatým štátnym vlakom alebo poloprázdnym a kvalitnejším súkromným.

Na „vlaky zadarmo“ najviac doplatia Železnice. Počas niekoľkých mesiacov dôjde k masívnemu preskupeniu zákazníkov – platiaci zákazníci prejdú na autobusy a k RegioJetu a neplatiaci k Železniciam SR.

Ak teda Robert Fico chcel zlikvidovať Železnice SR, spravil správne rozhodnutie. Ale realita bude najskôr tá, že nemá poňatia čo to napáchal. Fakt veľká škoda, že malý Robko nikdy nemal vláčik.

Možno sa teraz niektorí pýtajú, aké je teda riešenia, keď vlaky zadarmo kritizujem. Nuž, to je skutočne jednoduché – riešenie je nehrkať. Nie vždy je nutné hektickou aktivitou vymýšľať nejaké zmeny. Niekedy je fakt lepšie nerobiť nič, ako v tomto prípade. Mohli sme si ušetriť množstvo problémov.

zdroj: N, https://projektn.sk/8562/o-robkovi-ktory-nikdy-nemal-vlacik/