Nový podpredseda Smeru Richard Raši to povedal otvorene. Kope za týchto!

Vládny Smer-SD má od soboty nového podpredsedu strany, ktorý vo funkcii vymenil ministra kultúry Marka Maďariča. Jeho príchodom do vedenia strany by sa mala v Smere posilniť politika silnejších regiónov. Sám chce reprezentovať nielen košickú skupinu okolo Pavla Pašku, ale všetky mestá a obce na Slovensku. O zvolení do straníckej funkcie 339 hlasmi z 366 odovzdaných hlasovacích lístkov sa denník Plus JEDEN DEŇ rozprával s podpredsedom Smeru-SD a primátorom Košíc Richardom Rašim.

