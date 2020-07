Profesionálni športovci by mohli mať možnosť rozhodnúť sa, či s klubmi podpíšu zamestnaneckú zmluvu, alebo budú svoju činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z návrhu novely zákona o športe, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

