Ak by pandémia koronavírusu neobsadila celý svet, dnes by štartovali tohtoročné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Namiesto návlekov na spätné zrkadlá či vlajočiek na autá si však nasadzujeme rúška. Poďme si ale spoločne zaspomínať na minulosť. Spomínate si ešte, v ktorých mestách sa písala história slovenského hokeja? Ukážte sa a so svojím výsledkom sa pochváľte v diskusii.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/445183/kviz-namiesto-majstrovstiev-sveta-ukazte-sa-ci-ste-verny-fanusik-nasej-repre