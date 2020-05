Do dražby ide akustická gitara, s ktorou nahral slávny spevák akustický koncert, čo následne vyšiel ako album MTV Unplugged in New York.

