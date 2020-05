Slovenská liga je mladá. Paradoxne, je to výhoda pre seniorskú reprezentáciu, aj keď sa to na prvý pohľad nemusí javiť ako samozrejmé. Pritom pre samotnú súťaž, ani pre mládežnícke reprezentačné výbery, to až také terno nie je.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/445693/komentar-sportu-nasa-liga