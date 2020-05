Majster sveta v F1 Lewis Hamilton sa už nevie dočkať oneskoreného štartu novej sezóny MS. Bez účasti divákov to podľa neho nebude ideálne, no stále lepšie ako nútene pauzovať pre koronakrízu. Formula 1 by sa mala rozbehnúť v júli, pandémia znemožnila zorganizovať prvých desať podujatí sezóny.

