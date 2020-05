Odstránenie sochy maršála Koneva tak ako v Prahe by v nemeckom Berlíne nebolo možné, uviedol historik. Neumožnili by to dohody a zákony.

