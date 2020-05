Nové BMW radu 8 bolo predstavené na 24h Le Mans v roku 2018. Verzia M850i bola až do príchodu M8 vrcholom najvyššieho radu BMW. Poháňa ju 4,4-litrová V8-čka preplňovaná dvomi turbami, pričom ponúka výkon 390 kW (530 k) a 750 Nm krútiaceho momentu, dostupného už od 1 800 ot./min. Šprint z 0 na 100 tak zvládne za 3,7 sekundy. Okrem verzie Gran Coupé sme testovali aj Cabrio, ktoré sme taktiež podrobili nášmu testu na valcoch. No a keďže ide v podstate o rovnaké auto, BMW M850i Gran Coupé 4×4 test by mal dopadnúť veľmi podobne.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/bmw-m850i-gran-coupe-4×4-test/17712