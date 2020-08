Nemecké, Rakúske, Francúzske a Švédske hranice sú pod tlakom najväčšej utečeneckej krízy v Európe od druhej svetovej vojny. Ak by sa ale hranice uzatvorili a padol Schengen, suma, ktorú by to EÚ stálo by sa vyšplhala do astronomických výšok.

Zdroj: http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/predbezny-ucet-eu-hovoria-pade-schengenu-kto-toto-zaplati.html