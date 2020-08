Slovensko by malo byť v pomoci utečencom aktívnejšie. Myslí si to predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý zároveň zdôraznil, že pomoc utečencom má by dobrovoľná.

