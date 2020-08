Prvý víkendový deň viacerých vytiahol na lyžiarske svahy. Do niektorých stredísk sme zašli aj my alebo naši čitatelia. Ako to tam vyzerá a koľko vás vyjdú radovánky na svahu?

