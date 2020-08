5 dôvodov, prečo na nové Lamborghini treba čakať roky

Na Slovensku automobilky vychrlia denne tisíce nových vozidiel a ročne trh zaplavia viac než milión autami. No aj keď majú niektorí Slováci šancu privoňať aj k výrobe luxusnejších vozov, väčšina skladá autá určené pre bežnú klientelu, ktoré sa vyrábajú v prísnom takte, na čas. Na to, ako to vyzerá v závode na výrobu luxusných superrýchlych áut, kde jedno stojí milióny eur, sme sa boli pozrieť. Aj keď žiadny záznam, ani len zvukový, nebol možný, tu je pár postrehov.

Zdroj: https://www.etrend.sk/auto/5-veci-ktore-by-ste-mali-vediet-o-lamborghini.html